Tuyển Hành chính Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
- Đồng Nai: 288 Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý , điều phối và hướng dẫn công việc nhân sự trong bộ phận
- Tổ chức quản lý kho hàng hóa: Quản lý số lượng ( nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập kho, xuất kho, sắp xếp , lưu kho, bảo quản hàng hóa
- Lập sơ đồ kho và quản lý hàng hóa theo sơ đồ.
- Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa, vật tư đã nhập kho
- Đảm bảo các quy tắc PCCC trong kho
- Tổ chức kiểm kê đối chiếu Hàng hóa, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất
- Xây dựng các quy trình vận hành kho
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc theo kế hoạch
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ đến quản lý trực tiếp
- Chủ động giải quyết các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu ứng viên đã có kinh nghiệm từ 3 năm làm việc tại vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Trung
- Kỹ năng tin học văn phòng, hệ thống sử dụng tốt
- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chịu được áp lực.
Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc
- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở và sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
