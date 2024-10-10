Tuyển Sản xuất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Long Thành

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp điều phối năng suất lao động của các bộ phận sản xuất và chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất, Quản lý máy móc thiết bị, các phương tiện vận tải Hàng ngày báo cáo thống kê tổng hợp đơn hàng các nhà máy (Căn cứ vào tình hình thực tế và các phiếu xuất, phiếu nhập Hàng ngày bắt buộc phải có báo cáo thống kê, xuất nhập tồn nguyên vật liệu. Xuất đúng số nguyên liệu theo phiếu xuất kho Hàng nguyên vật liệu các nhà máy phải sắp xếp ngăn nắp theo hàng thẳng lối theo quy hoạch Giám sát khâu vệ sinh máy móc thiết bị, các phương tiện vận tải, vệ sinh nhà xưởng Xử lý toàn bộ hàng nguyên vật liệu ẩm ướt, đóng cục, bạc màu,... Được quyền điều hành, phân chia công việc các bộ phận sản xuất cho phù hợp, nhanh chóng. Đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào máy móc thiết bị, đề xuất các giải pháp để khắc phục các sự cố có ảnh hưởng đến chất lượng.

Trực tiếp điều phối năng suất lao động của các bộ phận sản xuất và chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất, Quản lý máy móc thiết bị, các phương tiện vận tải

Hàng ngày báo cáo thống kê tổng hợp đơn hàng các nhà máy (Căn cứ vào tình hình thực tế và các phiếu xuất, phiếu nhập

Hàng ngày bắt buộc phải có báo cáo thống kê, xuất nhập tồn nguyên vật liệu. Xuất đúng số nguyên liệu theo phiếu xuất kho

Hàng nguyên vật liệu các nhà máy phải sắp xếp ngăn nắp theo hàng thẳng lối theo quy hoạch

Giám sát khâu vệ sinh máy móc thiết bị, các phương tiện vận tải, vệ sinh nhà xưởng

Xử lý toàn bộ hàng nguyên vật liệu ẩm ướt, đóng cục, bạc màu,...

Được quyền điều hành, phân chia công việc các bộ phận sản xuất cho phù hợp, nhanh chóng.

Đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào máy móc thiết bị, đề xuất các giải pháp để khắc phục các sự cố có ảnh hưởng đến chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học có kinh nghiệm làm việc quản lý sản xuất từ 05 năm trở lên Chịu khó, sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề nông nghiệp Có tinh thần gắn bó lâu dài Sử dụng được máy tính: các chức năng World, Excel, Odoo ERP

Tốt nghiệp các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học

có kinh nghiệm làm việc quản lý sản xuất từ 05 năm trở lên

Chịu khó, sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề nông nghiệp

Có tinh thần gắn bó lâu dài

Sử dụng được máy tính: các chức năng World, Excel, Odoo ERP

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực của ứng viên Tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn 24/24 Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng lương tháng 13 Môi trường làm việc thân thiện, lâu dài Tạo điều kiện làm việc tốt, gắn bó

Mức lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực của ứng viên

Tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn 24/24

Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng lương tháng 13

Môi trường làm việc thân thiện, lâu dài

Tạo điều kiện làm việc tốt, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin