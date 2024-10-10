Tuyển Sản xuất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
- Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Long Thành
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp điều phối năng suất lao động của các bộ phận sản xuất và chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất, Quản lý máy móc thiết bị, các phương tiện vận tải
Hàng ngày báo cáo thống kê tổng hợp đơn hàng các nhà máy (Căn cứ vào tình hình thực tế và các phiếu xuất, phiếu nhập
Hàng ngày bắt buộc phải có báo cáo thống kê, xuất nhập tồn nguyên vật liệu. Xuất đúng số nguyên liệu theo phiếu xuất kho
Hàng nguyên vật liệu các nhà máy phải sắp xếp ngăn nắp theo hàng thẳng lối theo quy hoạch
Giám sát khâu vệ sinh máy móc thiết bị, các phương tiện vận tải, vệ sinh nhà xưởng
Xử lý toàn bộ hàng nguyên vật liệu ẩm ướt, đóng cục, bạc màu,...
Được quyền điều hành, phân chia công việc các bộ phận sản xuất cho phù hợp, nhanh chóng.
Đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào máy móc thiết bị, đề xuất các giải pháp để khắc phục các sự cố có ảnh hưởng đến chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học
có kinh nghiệm làm việc quản lý sản xuất từ 05 năm trở lên
Chịu khó, sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề nông nghiệp
Có tinh thần gắn bó lâu dài
Sử dụng được máy tính: các chức năng World, Excel, Odoo ERP
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực của ứng viên
Tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn 24/24
Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng lương tháng 13
Môi trường làm việc thân thiện, lâu dài
Tạo điều kiện làm việc tốt, gắn bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
