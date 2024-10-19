Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Hasky
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Hasky

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Hasky

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Sân bay Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lập hồ sơ pháp lý, chất lượng, khối lượng, hoàn công dự án;
2. Làm việc với CĐT để phê duyệt hồ sơ pháp lý và nghiệm thu thanh quyết toán tại dự án;
3. Lập báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Xây dựng, hoặc các chuyên ngành có liên quan...;
2. Thành thạo các phần mềm chuyên môn;
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Hasky Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận 15-20 triệu + Thưởng theo năng suất và hiệu quả làm việc. Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình. Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
Lương thoả thuận 15-20 triệu + Thưởng theo năng suất và hiệu quả làm việc.
Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình.
Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasky

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hasky

Công ty Cổ phần Hasky

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

