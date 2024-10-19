Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Sân bay Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lập hồ sơ pháp lý, chất lượng, khối lượng, hoàn công dự án;

2. Làm việc với CĐT để phê duyệt hồ sơ pháp lý và nghiệm thu thanh quyết toán tại dự án;

3. Lập báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Xây dựng, hoặc các chuyên ngành có liên quan...;

2. Thành thạo các phần mềm chuyên môn;

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Hasky Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận 15-20 triệu + Thưởng theo năng suất và hiệu quả làm việc. Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình. Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasky

