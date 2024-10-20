Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Cụm CN Dốc 47, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản, hội thoại tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến phiên dịch trong công ty, bao gồm: Phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện. Phiên dịch cho các cuộc trao đổi, đàm phán với đối tác nước ngoài. Phiên dịch cho các tài liệu, văn bản, email, báo cáo. Hỗ trợ các công việc hành chính, tổng vụ theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ tiếng Trung.
Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản, hội thoại tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến phiên dịch trong công ty, bao gồm:
Phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện.
Phiên dịch cho các cuộc trao đổi, đàm phán với đối tác nước ngoài.
Phiên dịch cho các tài liệu, văn bản, email, báo cáo.
Hỗ trợ các công việc hành chính, tổng vụ theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ tiếng Trung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phiên dịch tiếng Trung thành thạo, có thể dịch chính xác và lưu loát các tài liệu, văn bản, hội thoại. Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng phân tích tổng hợp, nắm bắt thông tin nhanh chóng. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Kỹ năng phiên dịch tiếng Trung thành thạo, có thể dịch chính xác và lưu loát các tài liệu, văn bản, hội thoại.
Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng phân tích tổng hợp, nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ tiếng Trung. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ tiếng Trung.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN Dốc 47, KP. Long Khánh 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

