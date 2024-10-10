Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình, KP 7, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất tại xưởng: Lên kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho xưởng. Phân công công việc cho nhân viên trong xưởng, giám sát tiến độ thực hiện công việc. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo dõi, quản lý nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị sản xuất. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho xưởng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý con người, kỹ năng quản lý công việc. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, Ứng viên có kinh nghiệm 5 năm về lĩnh vực sản xuất gỗ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU LONG BÌNH

