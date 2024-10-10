Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: kcn Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý hệ thống mạng máy tính và thiết bị ngoại vi Theo dõi, bảo trì hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả Xử lý sự cố mạng, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động liên tục Cài đặt, cấu hình và bảo trì phần mềm và phần cứng mạng Quản lý và bảo vệ tính bảo mật của hệ thống mạng Cập nhật kiến thức và công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực mạng máy tính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông Có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, giao thức mạng, cấu hình thiết bị mạng Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Có khả năng học hỏi và thích ứng với công nghệ mới Có trách nhiệm, tỉ mỉ và cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của pháp luật Cơ hội thăng tiến trong công ty Được đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding Ký túc xá miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.