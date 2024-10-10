Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN
- Đồng Nai: kcn Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, quản lý hệ thống mạng máy tính và thiết bị ngoại vi
Theo dõi, bảo trì hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả
Xử lý sự cố mạng, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động liên tục
Cài đặt, cấu hình và bảo trì phần mềm và phần cứng mạng
Quản lý và bảo vệ tính bảo mật của hệ thống mạng
Cập nhật kiến thức và công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực mạng máy tính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông
Có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương
Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, giao thức mạng, cấu hình thiết bị mạng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có khả năng học hỏi và thích ứng với công nghệ mới
Có trách nhiệm, tỉ mỉ và cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của pháp luật
Cơ hội thăng tiến trong công ty
Được đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding
Ký túc xá miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
