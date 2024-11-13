Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos
- Hồ Chí Minh: Võ Văn Tần, Quận 3
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý hoạt động kinh doanh Online
Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu, đề xuất giải pháp chịu trách nhiệm số KPI team online.
Thực hiện các thay đổi, cải tiến cần thiết để tăng hiệu quả công việc
Xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp để đạt được mục tiêu doanh thu của đội nhóm
Làm việc với Performance Marketing để đảm bảo một hành trình khách hàng liền mạch từ việc thu hút người dùng đến chuyển đổi
Phụ trách là đầu mối với các bên thứ ba khi kết nối công cụ phục vụ cho sale online ( ví dụ Pancake, zalo, sapo.....)
Xử lý các sự cố với khách hàng thuộc phạm vi phân công.
Quản lý nhân sự team Online
Leader có trách nhiệm quản lý, sắp xếp ca làm việc, đảm bảo nhân viên 100% tuân thủ các quy định của Công ty
Đào tạo , dẫn dắt, xây dựng đội ngũ nhân viên sale online tận tâm, giải quyết tình huống nhanh chóng, mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.
Đảm bảo nhân sự nắm đầy đủ kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng thông qua các kênh trực tuyến như chatbot, email hoặc điện thoại
Bám sát KPI của từng cá nhân để có chiến lược linh hoạt đưa từng cá nhân đạt doanh số được giao.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên sâu về các kênh bán hàng trực tuyến
Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt
Có khả năng phân tích và đưa ra các giải pháp cải tiến, tối ưu hóa hoạt động bán hàng trực tuyến
Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm
Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm sức khoẻ PVI và chế độ ngày nghỉ theo luật Lao Động Việt Nam.
Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động
Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty
Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các cộng sự tài năng.
Làm việc trong môi trường minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng.
Nhận ưu đãi khi mua hàng nội bộ.
Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy day, Sinh nhật tháng, Workshop về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
