Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 3 năm
Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Võ Văn Tần, Quận 3

Quản lý hoạt động kinh doanh Online

Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu, đề xuất giải pháp chịu trách nhiệm số KPI team online.

Thực hiện các thay đổi, cải tiến cần thiết để tăng hiệu quả công việc

Xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp để đạt được mục tiêu doanh thu của đội nhóm

Làm việc với Performance Marketing để đảm bảo một hành trình khách hàng liền mạch từ việc thu hút người dùng đến chuyển đổi

Phụ trách là đầu mối với các bên thứ ba khi kết nối công cụ phục vụ cho sale online ( ví dụ Pancake, zalo, sapo.....)

Xử lý các sự cố với khách hàng thuộc phạm vi phân công.

Quản lý nhân sự team Online

Leader có trách nhiệm quản lý, sắp xếp ca làm việc, đảm bảo nhân viên 100% tuân thủ các quy định của Công ty

Đào tạo , dẫn dắt, xây dựng đội ngũ nhân viên sale online tận tâm, giải quyết tình huống nhanh chóng, mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Đảm bảo nhân sự nắm đầy đủ kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng thông qua các kênh trực tuyến như chatbot, email hoặc điện thoại

Bám sát KPI của từng cá nhân để có chiến lược linh hoạt đưa từng cá nhân đạt doanh số được giao.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Online, ưu tiên là trong ngành bán lẻ hoặc thương mại điện tử

Có kiến thức chuyên sâu về các kênh bán hàng trực tuyến

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt

Có khả năng phân tích và đưa ra các giải pháp cải tiến, tối ưu hóa hoạt động bán hàng trực tuyến

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm

Lương cơ bản (12-16 triệu) + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs) + Thưởng năm. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.

Chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm sức khoẻ PVI và chế độ ngày nghỉ theo luật Lao Động Việt Nam.

Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động

Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty

Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các cộng sự tài năng.

Làm việc trong môi trường minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng.

Nhận ưu đãi khi mua hàng nội bộ.

Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy day, Sinh nhật tháng, Workshop về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

