Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Làm việc tại Chi nhánh Miền Nam Công ty cổ phần Tập đoàn ZoGroup.

Phụ trách công tác kinh doanh tại Văn phòng khu vực Miền Nam.

Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh.

Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại khu vực phụ trách.

Nam, từ 30 đến 40 tuổi.

Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, đi công tác xa khi có yêu cầu.

Kỹ năng lắng nghe, truyền đạt, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trách nhiệm, hòa đồng và sáng tạo trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được du lịch miễn phí tới tất cả các cơ sở Du lịch và Nghỉ dưỡng của Tập đoàn.

Mức lương: 15.000.000 VND đến 25.000.000 VND (Lương cơ bản + KPI + thưởng doanh thu chi nhánh)

