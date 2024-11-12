Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60B Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Làm việc tại Chi nhánh Miền Nam Công ty cổ phần Tập đoàn ZoGroup.
Phụ trách công tác kinh doanh tại Văn phòng khu vực Miền Nam.
Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh.
Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại khu vực phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 30 đến 40 tuổi.
Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, đi công tác xa khi có yêu cầu.
Kỹ năng lắng nghe, truyền đạt, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trách nhiệm, hòa đồng và sáng tạo trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ...)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được du lịch miễn phí tới tất cả các cơ sở Du lịch và Nghỉ dưỡng của Tập đoàn.
Mức lương: 15.000.000 VND đến 25.000.000 VND (Lương cơ bản + KPI + thưởng doanh thu chi nhánh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 378 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

