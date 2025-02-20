Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Từ 15 triệu đồng/ tháng đến 20 triệu đồng/ tháng + thưởng theo hiệu quả công việc. Đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn 24/24h, bảo hiểm nhân thọ theo thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ. Du lịch., Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng liên đến các dịch vụ (1) Dịch vụ hoa viên nghĩa trang (2) Dịch vụ trực tuyến phục vụ khách hàng (3) Thủ tục hành chính, (4) Quản lý mạng xã hội (5) Thực hiện video, tài liệu giới thiệu dịch vụ trên website và mạng xã hội.
Địa điểm làm việc: tại văn phòng chính TP.HCM, hoặc tại Long Thành ( xe đưa đón hàng ngày).
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Thu nhập: lương cơ bản: từ 15 triệu đồng/ tháng đến 20 triệu đồng/ tháng + thưởng theo hiệu quả công việc.
15 triệu đồng/ tháng đến 20 triệu đồng/ tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - đại học các ngành quản trị kinh doanh; khoa học xã hội nhân văn, công nghệ máy tính; lập trình & quản lý web; tiếp thị.
Kinh nghiệm: yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc.
Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, đọc hiểu tài liệu là một lợi thế lớn.
Phẩm chất cá nhân: trung thực, tử tế và yêu thích làm việc, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÒA LẠC VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: tổ 1, ấp 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

