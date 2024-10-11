Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NADISA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: TDP 3 Tiên, Thị Trấn Yên Lạc, Yên Lạc

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động digital marketing trên các kênh truyền thông số Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp. Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số Thu thập, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mãi, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông báo chí, thương mại điện tử Có 3-5 kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có khả năng sáng tạo, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, linh hoạt trong công việc Có khả năng lập kế hoạch marketing tổng thể là một lợi thế Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NADISA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000đ - 15.000.000đ + doanh thu, thu nhập từ 20- 25 triệu/tháng tuỳ theo năng lực ứng viên. Sau thời gian thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức, hưởng các chế độ BHXH - BHYT theo quy định của nhà nước. Các chế độ chăm sóc ốm đau, hiếu hỉ theo công ty Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, 14.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NADISA

