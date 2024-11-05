Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổng hợp, báo cáo công việc, yêu cầu của các cuội họp của nhóm bảo mật;

Quản trị và giám sát các hệ thống security (Mã hóa dữ liệu, MDM, Antivirus...)

Phối hợp với cá bộ phận khác rà soát lỗ hổng bảo mật của hệ thống. Quản lý và báo cáo tiến độ việc vá lỗ hổng bảo mật OS, Application, Windows, Linux, VMware, SAP...

Quản lý và báo cáo kế hoạch, tiến độ các dự án an ninh CNTT theo sự chỉ đạo của khách hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật (khi cần thiết): Rà soát các hệ thống End Point Enterprise như Symantec, CS...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc onsite tại Vĩnh Phúc

Có kinh nghiệm về hỗ trợ IT ít nhất 1 năm;

Các giải pháp an ninh thông tin như Firewall, IDS/IPS, Filtering, DLP, SIEM, WAF, vulnerability management, Patch managent, endpoint protection,

Cấu trúc mạng máy tính, các thiết bị network, protocol;

Server, sơ đồ vật lý, máy chủ vật lý và máy chủ ảo hóa. Setup server Windows, Linux;

Cấu trúc Database, setup, config database

Có khả năng giao tiếp, làm tài liệu bằng Tiếng Anh (biết tiếng Nhật là 1 lợi thế)

Có kinh nghiệm quản lý dự án là 1 lợi thế

Thành thạo thành thạo MS office

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH

Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;

Được thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin