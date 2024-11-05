Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổng hợp, báo cáo công việc, yêu cầu của các cuội họp của nhóm bảo mật;
Quản trị và giám sát các hệ thống security (Mã hóa dữ liệu, MDM, Antivirus...)
Phối hợp với cá bộ phận khác rà soát lỗ hổng bảo mật của hệ thống. Quản lý và báo cáo tiến độ việc vá lỗ hổng bảo mật OS, Application, Windows, Linux, VMware, SAP...
Quản lý và báo cáo kế hoạch, tiến độ các dự án an ninh CNTT theo sự chỉ đạo của khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật (khi cần thiết): Rà soát các hệ thống End Point Enterprise như Symantec, CS...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc onsite tại Vĩnh Phúc
Có kinh nghiệm về hỗ trợ IT ít nhất 1 năm;
Các giải pháp an ninh thông tin như Firewall, IDS/IPS, Filtering, DLP, SIEM, WAF, vulnerability management, Patch managent, endpoint protection,
Cấu trúc mạng máy tính, các thiết bị network, protocol;
Server, sơ đồ vật lý, máy chủ vật lý và máy chủ ảo hóa. Setup server Windows, Linux;
Cấu trúc Database, setup, config database
Có khả năng giao tiếp, làm tài liệu bằng Tiếng Anh (biết tiếng Nhật là 1 lợi thế)
Có kinh nghiệm quản lý dự án là 1 lợi thế
Thành thạo thành thạo MS office

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH
Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;
Được thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 323 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Tình Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

