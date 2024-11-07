Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Hùng Vương, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc

--Phụ trách công việc điều hành Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Phụ trách mảng thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng trong năm.

-Triển khai công việc sản xuất theo Hợp đồng dịch vụ công ích hàng năm, các hạng mục công việc: Điện chiếu sáng công cộng, Thoát nước đô thị, cây xanh đô thị, vệ sinh môi trường...

- Thiết kế; lập dự toán, dự thầu; công tác đấu thầu;

- Lập và quản lý hợp đồng;

- Bóc tách khối lượng; lập hồ sơ quản lý chất lượng; hồ sơ thanh quyết toán

- Kiểm soát tiến độ thi công trong phạm vi quản lý.

- Lập, kiểm soát và hoặc xác nhận hồ sơ và nghiệm thu, thanh toán xây dựng cơ bản.

- Quản lý công tác lưu trữ hồ sơ trong phạm vi quản lý.

=> Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có trình độ, kinh nghiệm quản lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cao, cạnh tranh. Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ lương thưởng, hấp dẫn theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hỗ trợ ăn ca, xăng xe, chuyên cần, hiệu suất, thưởng lễ tết...

- Được du lịch hàng năm.

- Được hưởng các quyền lợi của công ty.

- Môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

