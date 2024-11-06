Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

1. Researching Market and Developing products.

Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm

- Well understanding and updating new trends of both domestic and overseas Ceramic

market

Tìm hiểu nắm bắt, cập nhật các xu hướng của thị trường gạch men trong nước và khu vực.

- Researching new products from Torrecid group and seeking solutions to apply in

reality

Nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị mới và tìm giải pháp triển khai thực tế ở nhà máy khách

hàng cùng bộ phận bán hàng.

- Researching new solutions, procedures to achieve excellent results by optimizing

the operation and the productivity of equipment

Nghiên cứu các phương pháp, giải pháp, quy trình cải tiến trang thiết bị nâng cao kết quả,

chất lượng công việc.

- Support in technique issues for other departments according to assignments provided

by line manager

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho Marketing và QC theo sự phân công của trưởng bộ phân

R&D.