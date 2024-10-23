Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Phước: KCN Minh Hưng - Sikico, Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giám sát, quản lí ca sản xuất, đào tạo khắc phục các lỗi thao tác. Hỗ trợ dịch, hướng dẫn nhân viên trong công đoạn sản xuất Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lí tại các công ty sản xuất Tiếng Trung giao tiếp thành thạo (Ưu tiên biết đọc, đánh máy). Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cung cấp thiết bị và đồ bảo hộ lao động. Cơ hội đào tạo, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

