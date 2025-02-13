Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, vận hành của cửa hàng.

- Xây dựng, kiểm soát các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho cửa hàng.

- Kiểm soát các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh...cho cửa hàng.

- Quản lý nhân sự, tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên cửa hàng

- Xây dựng, quản lýđịnh biên chi phí cost và kiểm soát doanh thu hàng tháng.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại cửa hàng.

- Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi khiếu nại của khách hàng.

- Quản lý chặt chẽ số lượng tài sản, công cụ dụng cụ cần thiết cho vận hành cửa hàng.

- Đại diện cho cửa hàng trong việc giải quyết tất cả mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức..liên quan đến cửa hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 26-35 tuổi.

Kinh nghiệm từ 3 năm quản lý nhà hàng dạng chuỗi,....

Ưu tiên làm trong ngành F&B.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Nhiệt tình và trách nhiệm.

Kỹ năng tin học cơ bản: Word, Excel,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 10 - 14 triệu/tháng + thưởng doanh số.

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. năng động, hòa đồng.

Hưởng các chế độ BHXH, chính sách theo luật lao động và chế độ riêng của công ty.

Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin