Tuyển Quản Lý thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Hố Nai, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý bộ phận QA (sắp xếp nhân sự, phân tích dữ liệu,đưa ra hướng giải quyết, báo cáo cấp trên )
Đối ứng khách hàng, quản lý nhà cung cấp về mặt chất lượng
Tổ chức hội nghị chất lượng, lên kế hoạch duy trì ISO của bộ phận

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 24-38 , tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm QA/QC , quản lí nhóm
Giao tiếp tiếng Nhật tốt trong cống việc ( tối thiểu N3)
Có hiểu biết về QSM, các công cụ quản lí chất lượng
Có kỹ năng quản lý, horenso, PDCA, đối ứng khách hàng, teamwork

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty (BHXH, thuế,...)
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 đường số 6, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

