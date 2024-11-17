Tuyển Quản Lý thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Hố Nai, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý bộ phận QA (sắp xếp nhân sự, phân tích dữ liệu,đưa ra hướng giải quyết, báo cáo cấp trên )

Đối ứng khách hàng, quản lý nhà cung cấp về mặt chất lượng

Tổ chức hội nghị chất lượng, lên kế hoạch duy trì ISO của bộ phận

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 24-38 , tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm QA/QC , quản lí nhóm

Giao tiếp tiếng Nhật tốt trong cống việc ( tối thiểu N3)

Có hiểu biết về QSM, các công cụ quản lí chất lượng

Có kỹ năng quản lý, horenso, PDCA, đối ứng khách hàng, teamwork

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty (BHXH, thuế,...)

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin