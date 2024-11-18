Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 52 - 54 Võ Văn Kiệt, An Hải Đông, Sơn Trà

Quản lý dự án kỹ thuật

- Lập Kế Hoạch và Thiết Kế:

Tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống MEP, bao gồm cơ khí, điện và ống nước, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Đánh giá và phê duyệt các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến hệ thống MEP.

- Giám Sát Thi Công:

Giám sát việc lắp đặt các hệ thống MEP tại công trường để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Kiểm tra chất lượng vật liệu và thiết bị được sử dụng trong các hệ thống MEP.

- Quản Lý Dự Án:

Theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình dự án và các vấn đề phát sinh cho ban quản lý.

- Phối Hợp và Giao Tiếp:

Làm việc chặt chẽ với các kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thầu và các bên liên quan khác để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong công việc.

Tham gia các cuộc họp dự án để báo cáo tiến độ và thảo luận về các vấn đề kỹ thuật.

- Quản Lý Bảo Trì và Vận Hành:

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch bảo trì định kỳ cho các hệ thống MEP.

Đánh giá hiệu suất của các hệ thống và tìm kiếm giải pháp cải tiến.

- Đảm Bảo An Toàn và Tuân Thủ Quy Định:

Đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan đến hệ thống MEP tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình thi công và vận hành.

- Cập Nhật Công Nghệ:

Theo dõi và nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực MEP để áp dụng vào công việc.

Đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ sư M&E, Giám sát thi công

- Am hiểu qui trình quản lí và triển khai thi công của nhà cao tầng và hạ tầng

- Am hiểu một phần về luật xây dựng, các qui chuẩn , tiêu chuẩn ban ngành Việt Nam và quốc tế

- Nắm vững chuyên môn trong xây dựng

- Phân tích , phán đoán các tình huống xảy ra trong quá trình thi công, thiết kế

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Phối hợp tốt với các phòng ban

- Vui vẻ, hòa đồng và phối hợp hổ trợ tốt với đồng nghiệp.

- Luôn luôn học hỏi và nâng cao nghề nghiệp

- Sức khỏe tốt, không ngại đi công tác xa

- Có mối quan hệ tốt với các cơ sở ban ngành để giải quyết công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm quốc tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ

Thưởng KPI + Thưởng nóng hấp dẫn theo chương trình hàng tháng, quý.v.v. và xét tăng lương hàng năm

Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô

Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương

Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn

