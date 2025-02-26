Tuyển Quản lý Kho Yên Nghĩa - Phú Thái Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý hàng hóa và tài sản Công ty

- Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các hoạt động lưu trữ, điều phối, luân chuyển hàng hóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh và quy trình làm việc của Công ty. Lên kế hoạch và giám sát chặt chẽ quá trình giao nhận hàng đến và đi

- Lập sơ đồ kho theo danh mục hàng hóa và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh

- Đảm bảo kho hàng của đơn vị được tổ chức, sắp xếp hợp lý, khoa học, thuận lợi cho việc nhập xuất hàng hóa theo FIFO, thuận tiện cho kiểm kê và đảm bảo thực tế luôn đúng với số liệu trên WMS

- Quản lý, sử dụng, kiểm tra, theo dõi và có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị theo định kỳ. Chịu trách nhiệm về hàng hóa, tài sản và trang thiết bị làm việc của kho

2. Quản lý việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và triển khai thực hiện các yêu cầu về vận chuyển, giao nhận hàng hóa, chứng từ, từ các bộ phận trong Công ty, các đối tác và khách hàng

- Sắp xếp phương tiện và nhân sự để quản lý, thực hiện công việc giao nhận, phù hợp với đơn hàng, tuyến đường hợp lý khoa học, tiết kiệm chi phí, đúng thời hạn cho lái xe, nhân viên GH

- Quản lý về số lượng, chất lượng, an toàn hoạt động các xe ô tô của Công ty, duy trì, theo dõi GPS, trích xuất báo cáo liên quan cũng như theo dõi, duy trì các giấy tờ liên quan đến hoạt động của xe, thời hạn của các giấy phép, thời hạn kiểm định, bảo hiểm xe, giấy phép phố cấm, phù hiệu xe.

- Kiểm tra và lên kế hoạch bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa kịp thời các hỏng hóc. Kiểm tra đề xuất các định mức, các mức tiêu hao của xe ô tô.