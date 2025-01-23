Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế HAT-MED Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

• Tiến hành lập báo giá cho khách hàng theo thông tin yêu cầu từ phòng ban liên quan.

• Soạn thảo các văn bản thỏa thuận, Báo giá, Hợp đồng và Phụ lục HĐ, Biên bản nghiệm thu, thanh lý liên quan đến sản phẩm của Công ty từ yêu cầu của Phòng KD và Kỹ thuật.

• Chuẩn bị catalogue và hồ sơ sản phẩm cho nhân viên.

• Quản lý và kiểm soát các hợp đồng đầu ra của khách lẻ và của dự án được phân công.

• Tham gia và hỗ trợ trong các event liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

• Phụ trách quà tặng và sinh nhật khách hàng.

• Chuẩn bị danh sách khách hàng tham dự workshop, hội nghị theo yêu cầu.

• Quản lý và kiểm kê kho hàng tại kho Hồ Chí Minh.

• Chuẩn bị đơn hàng, giao hàng cho khách hàng.

• Thực hiện các công tác hành chính hoặc hỗ trợ bộ phận dự án làm thầu nếu cần thiết.

• Các công việc khác khi được sự phân công của TP và Ban giám đốc.

5. Quyền lợi được hưởng

- Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

- 01 tháng thử việc, hưởng 12 ngày phép/năm

- Xét tăng lương 06 tháng/lần

- Chế độ phúc lợi: du lịch, sinh nhật, khám sức khỏe, YEP, halloween, noel, 8/3, trung thu, quốc tế thiếu nhi,…