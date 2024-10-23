Tuyển Kinh doanh/Bán hàng FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Floor 9 , Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn Street, Dist 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Dịch vụ cần kinh doanh: giải pháp phần mềm (giải pháp của hãng, giải pháp có sẵn hoặc dịch vụ phát triển phần mềm từ đầu).

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch doanh số.

• Xây dựng, quản lý và phát triển quan hệ khách hàng.

• Tiếp cận, khai thác khách hàng mới, phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

• Giám sát và kết hợp với đội phát triển, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng đang quản lý.

• Thực hiện báo cáo trên tool CRM

• Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.

• Thương thảo hợp đồng với khách

• Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm sales B2B tối thiểu 1 năm, kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm là điểm cộng

• Có khả năng giao tiếp mạch lạc, tự tin, có kỹ năng trình bày, kỹ năng đàm phán và kỹ năng tự học hỏi.

• Yêu thích các công việc mang tính thách thức, năng động và luôn theo đuổi mục tiêu về doanh số.

• Tiếng Anh giao tiếp trôi chảy, kĩ năng viết mail mạch lạc rõ ràng (TOEIC> 800)

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

• Bảo hiểm sức khỏe “FPT care” do Petrolimex (PJICO) cung cấp và dành riêng cho nhân viên FPT.

• Nghỉ hè hằng năm: theo chính sách của công ty và bắt đầu từ tháng 5 hằng năm

• Xét tăng lương: 1 lần/năm

• Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện

• Nghỉ phép hằng năm, điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam.

• Các chế độ phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, phụ cấp làm việc tại công ty, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin