Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 - Z5, TTTM Leparc, Gamuda city, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào đội ngũ kinh doanh của công ty, bạn sẽ là cầu nối giữa công ty và khách hàng, giới thiệu và tư vấn các giải pháp điều khiển chiếu sáng cho nhà máy, khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, sân vận động, sân golf, hải cảng, sân bay, bệnh viên, trường học quốc tế.

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu các giải pháp phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, bán hàng dự án công nghiệp, khách sạn, ưu tiên ứng viên có đam mê kinh doanh, năng động, nhiệt tình.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng.

Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội cao.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM

