Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH K-CLOSET
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Chúng tôi không tìm người chỉ để bán hàng, chúng tôi tìm nhà lãnh đạo tương lai

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ Sales Manager → Business Leader/ Manager

- Được học hỏi trực tiếp từ những nhân vật xuất sắc nhất trong ngành (Công ty tạo điều kiện và chi phí), Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý doanh số
- Dẫn dắt đội ngũ chinh phục doanh số, xây dựng những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp
- Trở thành người tiên phong đưa thương hiệu vươn xa, tạo nên dấu ấn trong ngành thời trang
- Chịu trách nhiệm doanh thu toàn bộ hệ thống (cửa hàng & online)
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đề xuất & triển khai các chiến lược tăng trưởng
- Phân tích dữ liệu bán hàng, tối ưu hiệu suất, nâng cao lợi nhuận
- Đảm bảo OKR đã đặt ra, đạt KPI của từng kênh bán hàng được đạt và vượt chỉ tiêu
- Phối hợp chặt chẽ với team marketing để triển khai các chiến dịch thu hút khách hàng
- Tham gia xây dựng hình ảnh thương hiệu qua các hoạt động truyền thông & sự kiện
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, kích cầu phù hợp từng thời điểm
Khách hàng
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại & tiềm năng
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn cao. Vượt mong đợi, tạo trải nghiệm mua sắm tốt nhất
- Hiểu rõ insight khách hàng, xu hướng tiêu dùng để tối ưu sản phẩm và dịch vụ
Xây dựng đội ngũ
- Xây dựng văn hóa bán hàng chuyên nghiệp, sáng tạo, cam kết cao
-Truyền cảm hứng, tạo động lực và nâng cao tinh thần đội ngũ
- Huấn luyện, đào tạo nhân sự thường xuyên để nâng cao năng lực bán hàng & dịch vụ
- Tuyển dụng, phát triển đội ngũ sale vững mạnh, hiệu suất cao
- Đánh giá, tối ưu quy trình bán hàng, nâng cao năng lực đội ngũ
- Tạo môi trường làm việc tích cực, giữ chân nhân tài, khuyến khích sáng tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KCLOSET tìm kiếm một Sales Manager không chỉ giỏi về chiến lược bán sản phẩm, mà còn là người đồng hành thực hiện tầm nhìn trở thành thương hiệu thời trang mang tầm quốc tế
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm ở vị trí tương đương trong ngành thời trang bán lẻ
- Tư duy chiến lược: Nhạy bén với thị trường, có khả năng phân tích dữ liệu & đưa ra quyết định dựa trên số liệu
- Am hiểu khách hàng: Hiểu insight tệp khách hàng, Mid High - end 25-35 tuổi.
- Kỹ năng quản lý đội ngũ: Đào tạo, phát triển & giữ chân nhân tài, xây dựng văn hóa đội nhóm mạnh mẽ.
- Khả năng kết nối: Làm việc hiệu quả với marketing, PR & các bộ phận liên quan để tối ưu doanh thu.
- Tư duy sáng tạo & linh hoạt: Chủ động đề xuất giải pháp mới, thích ứng nhanh với thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH K-CLOSET

CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

