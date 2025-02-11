Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được tăng lương hàng năm Có cơ hội đi du lịch hằng năm và hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi từ công ty Tham gia BHXH, BHYT, Phép năm... Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, bao gồm kế hoạch bán hàng, kế hoạch quản lý đội ngũ.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Thực hiện các báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 5 năm kinh nghiệm về thực phẩm

Có thể lập báo cáo kinh doanh ( Excel, PowerPoint, Word)

Ưu tiên người có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 25 - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pulmuone Việt Nam

