Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Sales Manager

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cứng + Phụ cấp công việc + Phụ cấp cơm trưa + Thưởng kinh doanh hàng tháng

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Từ 30 Triệu

YA-MAN - Thương hiệu thiết bị công nghệ làm đẹp hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản với hơn 45 năm tiên phong công nghệ cho vẻ đẹp mới, bảo tàng năng lượng YA-MAN mở ra cánh cổng để các vị khách khám phá các di sản công nghệ hàng đầu, hiểu thêm về triết lý phát triển vì vẻ đẹp bền vững của Con người mà YA-MAN theo đuổi.
YA-MAN - Thương hiệu thiết bị công nghệ làm đẹp hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh/ kế hoạch doanh số cho hệ thống shop được phân công;
- Đề xuất tuyển dụng, đào tạo, điều chuyển nhân sự, sắp xếp nhân sự, kiểm tra, giám sát, đánh giá nhân viên trong khu vực được phân công cho Giám đốc.
- Quản lý, lên kế hoạch nhập hàng, theo dõi, xử lý tình trạng luân chuyển hàng hóa giữa các Shop.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Marketing tổ chức trưng bày, hình ảnh, trang trí Shop, các chương trình khuyến mãi, hoạt động marketing đa dạng để thu hút khách hàng, tăng doanh thu bán hàng.
- Phối hợp phòng Marketing lên kế chăm sóc khách hàng sau mua, khách hàng thân thiết.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chính sách thị trường.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo về KPIs cho vùng quản lý bao gồm: Doanh số, Chi phí, Nhân sự trong chuỗi.
- Báo cáo trực tiếp các công việc theo ngày/tuần/tháng cho Giám đốc;
- Lập các báo cáo công việc, báo cáo phát sinh theo yêu cầu từ Giám đốc;
- Thực hiện báo cáo định kỳ (Báo cáo tuần, báo cáo tháng) cho Giám đốc;
- Thực hiện các nhiệm vu khác theo sự phân công công việc của Giám đốc;

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ :Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ, QTKD,...hoặc các chuyên ngành tương đương
2. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 04 năm tại vị trí Quản lý chuỗi hệ thống tại các doanh nghiệp về bán lẻ, thương mại dịch vụ,...
3. Kiến thức:
- Sử dụng Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng;
- Có khả năng tổ chức và sắp xếp tốt vì công việc yêu cầu nhiều giấy tờ và thông tin cần lưu trữ.
- Có hiểu biết về cách quản trị doanh nghiệp.
4. Kỹ năng/Khả năng:
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định;
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ;
- Kỹ năng quản trị truyền đạt thông tin;
- Kỹ năng gắn kết con người;
- Kỹ năng quản trị rủi ro;
- Tư duy tập trung vào kết quả;
- Năng lực giải trình;

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 30 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

