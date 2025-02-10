Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành hoặt động kinh doanh của kênh

Lập kế hoạch hành động tổng tổng thể cho khu vực phụ trách

Phối hợp các bộ phận liên quan tại nhà máy để xử lý công việc

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Sales

Trực tiếp phát triển Nhà Phân Phối mới tại khu vực

Thiết kế chính sách bán hàng, chương trình trade marketing

Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo B.TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các nghành liên quan đến kinh doanh

Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp

Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.

Base HCM/Miền Tây/Miền Đông

Có xe cá nhân là một lợi thế ( có phí thuê xe từ công ty )

Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo

Thái độ chuẩn mực và trung thực

Thường xuyên đi công tác tỉnh khu vực phụ trách (Miền Tây + Miền Đông)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 25 - 45 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin