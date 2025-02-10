Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
Điều hành hoặt động kinh doanh của kênh
Lập kế hoạch hành động tổng tổng thể cho khu vực phụ trách
Phối hợp các bộ phận liên quan tại nhà máy để xử lý công việc
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Sales
Trực tiếp phát triển Nhà Phân Phối mới tại khu vực
Thiết kế chính sách bán hàng, chương trình trade marketing
Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo B.TGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp
Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.
Base HCM/Miền Tây/Miền Đông
Có xe cá nhân là một lợi thế ( có phí thuê xe từ công ty )
Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo
Thái độ chuẩn mực và trung thực
Thường xuyên đi công tác tỉnh khu vực phụ trách (Miền Tây + Miền Đông)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 25 - 45 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
