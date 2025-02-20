Tuyển Sales Marketing Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,100 - 1,300 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)
- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 1,100 - 1,300 USD
- Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết dựa trên ý tưởng và kế hoạch Marketing tổng quát của BLĐ cho các sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi khách sạn Mandala;
- Lên kế hoạch, phát triển ý tưởng và triển khai các hình thức quảng cáo sáng tạo (viral, content video, bản tin, kênh tư vấn,..);
- Điều phối nhân sự vận hành và quản lý các kênh social media;
- Kết nối, hợp tác với các KOL, KOC trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Mandala Hospitality Group trên thị trường;
- Phối hợp với Designer/Production để tôi ưu hóa nội dung quảng cáo dịch vụ/sản phẩm của chuỗi khách sạn trên nhiều định dạng (hình tĩnh, hình động, infographic, motion clip, animation clip...);
- Thường xuyên cập nhật phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của các cơ sở trong chuỗi Mandala qua các kênh OTA để có điều chỉnh kịp thời mang đến sự hài lòng tối ưu cho khách hàng.
Với Mức Lương 1,100 - 1,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo, PR, Marketing; ưu tiên ứng viên đã từng làm ở các Tập đoàn lớn, chủ đầu tư BĐS, khách sạn/resort 4 - 5*;
- Kỹ năng:
Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì
