Tuyển Sales Marketing Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,100 - 1,300 USD

- Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết dựa trên ý tưởng và kế hoạch Marketing tổng quát của BLĐ cho các sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi khách sạn Mandala;

- Lên kế hoạch, phát triển ý tưởng và triển khai các hình thức quảng cáo sáng tạo (viral, content video, bản tin, kênh tư vấn,..);

- Điều phối nhân sự vận hành và quản lý các kênh social media;

- Kết nối, hợp tác với các KOL, KOC trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Mandala Hospitality Group trên thị trường;

- Phối hợp với Designer/Production để tôi ưu hóa nội dung quảng cáo dịch vụ/sản phẩm của chuỗi khách sạn trên nhiều định dạng (hình tĩnh, hình động, infographic, motion clip, animation clip...);

- Thường xuyên cập nhật phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của các cơ sở trong chuỗi Mandala qua các kênh OTA để có điều chỉnh kịp thời mang đến sự hài lòng tối ưu cho khách hàng.