Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Wowoops làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, HCM

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

* Chịu trách nhiệm các hoạt động bán hàng trực tiếp, hợp đồng, theo dõi đơn hàng, giao hàng… nhằm đảm bảo doanh số và doanh thu mục tiêu.

*

* Chăm sóc, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với khách hàng hiện tại và khách hàng mới của công ty.

* Sản phẩm:

- Mảng y tế: máy chăm sóc da và làm đẹp cho Spa như LASERS, HIFU (Ultrasonic), RF (Radiofrequency), máy PRF, máy phẫu thuật Piezo, Headlamp, Loupes,...

- Mảng Nha khoa: các sản phẩm liên quan đến implant, máy cắm implant, máy cắt xương Piezo, và sản phẩm điều trị nội nha.

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từng là quản lý kinh doanh/có kinh nghiệm ở vị trí quản lý về thiết bị y tế, nha khoa

• Có kinh nghiệm ở vị trí sales mảng y tế/ nha khoa hơn 5 năm

• Nam hoặc nữ: từ 28 đến 30 tuổi.

• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Wowoops Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wowoops

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin