Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT, lô 46, khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Tư vấn - hỗ trợ khách hàng về dịch vụ Thiết kế website, Thiết kế logo, nhận dạngthương hiệu Google Ads, Facebook Ads, SEO Marketing.

Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu kinh doanh, giá cả và các thông tin khác nhằmcải thiện chiến lược Marketing cho khách hàng.

Quảng bá hình ảnh, sản phẩm của khách hàng bằng các công cụ Marketing.

Quản lý, phát triển website và fanpage, theo dõi SEO từ khóa, viết content fanpage, website chuẩn SEO, phục vụ quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Marketing/ QTKD/ CNTT

Yêu cầu bằng cấp:

Yêu cầu công việc:

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, Thành thạo vi tính (Word, Excel), Photoshop cơ bản

Có laptop

Chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh là lợi thế

Yêu thích ngành nghề Marketing, năng động, hoạt bát, chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ từ 4 triệu+ Thưởng hiệu suất công việc.

Được đào tạo bài bản các kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ SEO, Marketing online.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Hỗ trợ lương - dấu mộc (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin