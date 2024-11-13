Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: Nhà hàng IBIERO
- 65 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phối hợp cùng Brand Manager xây dựng kế hoạch tổng thể Trade Marketing dựa trên Chiến lược Marketing của Công ty
Trực tiếp triển khai các chương trình Marketing thúc đẩy doanh thu tại điểm bán & kênh phân phối như: Các chương trình Promotion, Sampling, Mini-activation, Event,...
Quản lý tài sản về nhận diện của Công ty tại các đại lý ủy quyền hoặc các kênh phân phối (biển bảng, Poster, Công cụ dụng cụ,...)
Triển khai chương trình kích hoạt nhãn hàng nhằm đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh
Chịu trách nhiệm tư vấn Khách hàng về các chương trình khuyến mãi hoặc thúc đẩy
Chịu trách nhiệm tư vấn Khách hàng về vị trí đặt biển bảng, Poster,...
Chăm sóc khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc, vấn đề của Khách hàng & duy trì mối quan hệ tốt
Tiến hành thu thập thông tin tại các điểm bán lẻ nhằm phân tích báo cáo và biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng & tiêu thụ
Thu thập, hệ thống và báo cáo hoạt động Trade Marketing của đối thủ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông hoặc liên quan
Tối thiểu 2 năm ở vị trí Trade Marketing tại các công ty FMCG
Kỹ năng phân tích số liệu kinh doanh, nhu cầu thị trường
Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
Có khả năng đàm phán
Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương
Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của Công ty và Nhà nước
Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Ăn trưa tại Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI