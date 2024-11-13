Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà hàng IBIERO

- 65 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp cùng Brand Manager xây dựng kế hoạch tổng thể Trade Marketing dựa trên Chiến lược Marketing của Công ty
Trực tiếp triển khai các chương trình Marketing thúc đẩy doanh thu tại điểm bán & kênh phân phối như: Các chương trình Promotion, Sampling, Mini-activation, Event,...
Quản lý tài sản về nhận diện của Công ty tại các đại lý ủy quyền hoặc các kênh phân phối (biển bảng, Poster, Công cụ dụng cụ,...)
Triển khai chương trình kích hoạt nhãn hàng nhằm đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh
Chịu trách nhiệm tư vấn Khách hàng về các chương trình khuyến mãi hoặc thúc đẩy
Chịu trách nhiệm tư vấn Khách hàng về vị trí đặt biển bảng, Poster,...
Chăm sóc khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc, vấn đề của Khách hàng & duy trì mối quan hệ tốt
Tiến hành thu thập thông tin tại các điểm bán lẻ nhằm phân tích báo cáo và biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng & tiêu thụ
Thu thập, hệ thống và báo cáo hoạt động Trade Marketing của đối thủ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25 – 40 tuổi
Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông hoặc liên quan
Tối thiểu 2 năm ở vị trí Trade Marketing tại các công ty FMCG
Kỹ năng phân tích số liệu kinh doanh, nhu cầu thị trường
Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
Có khả năng đàm phán

Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 15.000.000 – 20.000.000
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương
Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của Công ty và Nhà nước
Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Ăn trưa tại Công ty

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn

Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1

