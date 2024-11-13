Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà hàng IBIERO - 65 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Phối hợp cùng Brand Manager xây dựng kế hoạch tổng thể Trade Marketing dựa trên Chiến lược Marketing của Công ty

Trực tiếp triển khai các chương trình Marketing thúc đẩy doanh thu tại điểm bán & kênh phân phối như: Các chương trình Promotion, Sampling, Mini-activation, Event,...

Quản lý tài sản về nhận diện của Công ty tại các đại lý ủy quyền hoặc các kênh phân phối (biển bảng, Poster, Công cụ dụng cụ,...)

Triển khai chương trình kích hoạt nhãn hàng nhằm đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh

Chịu trách nhiệm tư vấn Khách hàng về các chương trình khuyến mãi hoặc thúc đẩy

Chịu trách nhiệm tư vấn Khách hàng về vị trí đặt biển bảng, Poster,...

Chăm sóc khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc, vấn đề của Khách hàng & duy trì mối quan hệ tốt

Tiến hành thu thập thông tin tại các điểm bán lẻ nhằm phân tích báo cáo và biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng & tiêu thụ

Thu thập, hệ thống và báo cáo hoạt động Trade Marketing của đối thủ

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: 25 – 40 tuổi

Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông hoặc liên quan

Tối thiểu 2 năm ở vị trí Trade Marketing tại các công ty FMCG

Kỹ năng phân tích số liệu kinh doanh, nhu cầu thị trường

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm

Có khả năng đàm phán

Quyền Lợi

Lương : 15.000.000 – 20.000.000

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương

Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của Công ty và Nhà nước

Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên

Thưởng lễ, tết, sinh nhật

Ăn trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

