Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,500 USD

Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,500 USD

CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA

Sales Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA

Mức lương
1,500 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SGGP Building, số 436

- 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD

Lập kế hoạch chiến lược: Xây dựng và triển khai chiến lược PR & Marketing, đảm bảo phù hợp với định hướng của công ty và đạt được các mục tiêu tăng trưởng.
Lập kế hoạch chiến lược:
Quản lý và điều phối: Giám sát và điều phối các hoạt động truyền thông, bao gồm quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, và quản lý các kênh truyền thông xã hội.
Quản lý và điều phối:
Sáng tạo nội dung: Phối hợp với các team liên quan để tạo ra các nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng mục tiêu là giáo viên mầm non, phụ huynh và học sinh.
Sáng tạo nội dung:
Phân tích và báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing để đề xuất điều chỉnh kịp thời, báo cáo kết quả định kỳ cho Ban giám đốc.
Phân tích và báo cáo:
Quản lý ngân sách: Lên kế hoạch và quản lý ngân sách cho các chiến dịch PR & Marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả chi phí và đạt được mục tiêu đề ra.
Quản lý ngân sách:
Phát triển thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp thương hiệu, tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường EdTech.
Phát triển thương hiệu:
Làm việc với đối tác: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông, agency, và cộng đồng giáo viên mầm non.
Làm việc với đối tác:
Phối hợp nội bộ: Phối hợp với các bộ phận, đặc biệt là bộ phận sales trong các công việc có liên quan.
Phối hợp nội bộ:

Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ/ Giáo dục
Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trong vai trò tiếp thị thương mại, chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường thành công theo mục tiêu kinh doanh
Kỹ năng xây dựng chiến lược marketing đa kênh cho sản phẩm nền tảng số
Thành thạo phân tích dữ liệu, báo cáo và đo lường hiệu quả marketing
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, nhạy bén để nhanh chóng nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh
Giao tiếp hiệu quả để đàm phán và phối hợp làm việc trong tổ chức
Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn theo năng lực (upto 2,500$)
• Thời gian làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu (9:00 – 18:00)
• Môi trường trẻ, đồng nghiệp thân thiện, chủ động đóng góp bất kỳ ý tưởng để cải thiện sản phẩm/công việc tốt hơn
• Các hoạt động cho team: Tea break, sinh nhật, team buiding..
• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA

CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-thu-nhap-1500-2500-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job253257
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Rivico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Rivico
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Marketing Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,500 USD CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA
1,500 - 2,500 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần TPNetwork làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ phần TPNetwork
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần TPNetwork làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty Cổ phần TPNetwork
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH PET STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PET STATION
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH DTC WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DTC WORLD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH PIXXOR (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PIXXOR (VIETNAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SX TM DV VINA HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SX TM DV VINA HT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Marketing Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Kusto Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kusto Home
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Career Pass Institute làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Career Pass Institute
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing French People Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận French People Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 3,000 USD Page Group Vietnam
3,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm