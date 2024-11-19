Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,500 USD

Mức lương 1,500 - 2,500 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SGGP Building, số 436 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD

Lập kế hoạch chiến lược: Xây dựng và triển khai chiến lược PR & Marketing, đảm bảo phù hợp với định hướng của công ty và đạt được các mục tiêu tăng trưởng.

Quản lý và điều phối: Giám sát và điều phối các hoạt động truyền thông, bao gồm quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, và quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Sáng tạo nội dung: Phối hợp với các team liên quan để tạo ra các nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng mục tiêu là giáo viên mầm non, phụ huynh và học sinh.

Phân tích và báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing để đề xuất điều chỉnh kịp thời, báo cáo kết quả định kỳ cho Ban giám đốc.

Quản lý ngân sách: Lên kế hoạch và quản lý ngân sách cho các chiến dịch PR & Marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả chi phí và đạt được mục tiêu đề ra.

Phát triển thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp thương hiệu, tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường EdTech.

Làm việc với đối tác: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông, agency, và cộng đồng giáo viên mầm non.

Phối hợp nội bộ: Phối hợp với các bộ phận, đặc biệt là bộ phận sales trong các công việc có liên quan.

Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ/ Giáo dục

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trong vai trò tiếp thị thương mại, chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường thành công theo mục tiêu kinh doanh

Kỹ năng xây dựng chiến lược marketing đa kênh cho sản phẩm nền tảng số

Thành thạo phân tích dữ liệu, báo cáo và đo lường hiệu quả marketing

Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, nhạy bén để nhanh chóng nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh

Giao tiếp hiệu quả để đàm phán và phối hợp làm việc trong tổ chức

Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn theo năng lực (upto 2,500$)

• Thời gian làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu (9:00 – 18:00)

• Môi trường trẻ, đồng nghiệp thân thiện, chủ động đóng góp bất kỳ ý tưởng để cải thiện sản phẩm/công việc tốt hơn

• Các hoạt động cho team: Tea break, sinh nhật, team buiding..

• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA

