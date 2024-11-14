Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Gọi điện theo data, tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Làm việc theo sự chỉ dẫn của quản lý
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đang chờ tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học;
Sức khỏe: Tốt
Lý lịch rõ ràng
Thời gian thực tập 3 tháng
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
LỢI : các bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được train, tham gia mọi hoạt động của công ty
LƯƠNG: Hoa hồng + lương căn bản + phụ cấp
LỚN: Va chạm, mở rộng kiến thức và mối quan hệ
LIỀU: Mạnh dạn, tự tin hơn
LOVE: ...(để đây và không nói gì)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
