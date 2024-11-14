Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Gọi điện theo data, tìm kiếm khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Làm việc theo sự chỉ dẫn của quản lý

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang chờ tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học;

Sức khỏe: Tốt

Lý lịch rõ ràng

Thời gian thực tập 3 tháng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

LỢI : các bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được train, tham gia mọi hoạt động của công ty

LƯƠNG: Hoa hồng + lương căn bản + phụ cấp

LỚN: Va chạm, mở rộng kiến thức và mối quan hệ

LIỀU: Mạnh dạn, tự tin hơn

LOVE: ...(để đây và không nói gì)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

