Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần TPNetwork làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần TPNetwork
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty Cổ phần TPNetwork

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tư vấn khách hàng các giải pháp Marketing phù hợp với ngành hàng mà họ đang kinh doanh.Từ đó lên kế hoạch, xây dựng giải pháp Marketing phù hợp cho doanh nghiệp, định hướng khách hàng xây dựng thiết kế website và các dịch vụ Marketing khác..
- Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Website và các nền tảng Social Media.
- Hỗ trợ quản lý website cho khách hàng, chăm sóc khách hàng.
- Một số công việc khác, phối hợp các bộ phận trong công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc
Ưu tiên sinh viên các chuyên ngành Marketing, TMĐT,...
Vi tính văn phòng, giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần TPNetwork Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Nhận 100% như nhân viên chính thức, Lương cơ bản từ 4 - 10tr (tùy năng lực) + Thưởng hiệu suất công việc.
- Đối với sinh viên thực tập hỗ trợ dấu mộc đỏ + tài liệu thực tập.
- Xét tăng tăng lương khi có thành tích tốt.
- Cơ hội phát triển gắn bó lâu dài với công ty.
- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building.
- Đào tạo, hướng dẫn công việc bàn bản miễn phí.
- Hỗ trợ làm việc theo lịch học trên trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TPNetwork

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 212 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

