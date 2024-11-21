Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần TPNetwork làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

- Tư vấn khách hàng các giải pháp Marketing phù hợp với ngành hàng mà họ đang kinh doanh.Từ đó lên kế hoạch, xây dựng giải pháp Marketing phù hợp cho doanh nghiệp, định hướng khách hàng xây dựng thiết kế website và các dịch vụ Marketing khác..

- Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Website và các nền tảng Social Media.

- Hỗ trợ quản lý website cho khách hàng, chăm sóc khách hàng.

- Một số công việc khác, phối hợp các bộ phận trong công ty.

Siêng năng, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc

Ưu tiên sinh viên các chuyên ngành Marketing, TMĐT,...

Vi tính văn phòng, giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần TPNetwork Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Nhận 100% như nhân viên chính thức, Lương cơ bản từ 4 - 10tr (tùy năng lực) + Thưởng hiệu suất công việc.

- Đối với sinh viên thực tập hỗ trợ dấu mộc đỏ + tài liệu thực tập.

- Xét tăng tăng lương khi có thành tích tốt.

- Cơ hội phát triển gắn bó lâu dài với công ty.

- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building.

- Đào tạo, hướng dẫn công việc bàn bản miễn phí.

- Hỗ trợ làm việc theo lịch học trên trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TPNetwork

