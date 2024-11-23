Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần TPNetwork làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn khách hàng các giải pháp Marketing phù hợp với ngành hàng mà họ đang kinh doanh.Từ đó lên kế hoạch, xây dựng giải pháp Marketing phù hợp cho doanh nghiệp, định hướng khách hàng xây dựng thiết kế website và các dịch vụ Marketing khác..

Tham gia cùng team, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Website và các nền tảng Social Media.

Hỗ trợ quản lý website cho khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Một số công việc khác, phối hợp các bộ phận trong công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần TPNetwork Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội làm việc với các dự án lớn và khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TPNetwork

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.