Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH DTC WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DTC WORLD
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH DTC WORLD

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH DTC WORLD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng các ứng viên có chức danh từ Executive đến Senior Executive.
Phát triển và thiết lập kênh bán hàng DTC World trong lĩnh vực Quà tặng Doanh nghiệp / GWP tại Việt Nam.
Xử lý các yêu cầu và báo giá của khách hàng.
Thương lượng, đàm phán với khách hàng, thực hiện các công việc cụ thể như báo giá và theo dõi đơn hàng, xác nhận đơn hàng.
Đề xuất các sản phẩm quà tặng / khuyến mãi có thể hỗ trợ cho chiến lược marketing của khách hàng và cân nhắc để phù hợp với ngân sách của họ.
Tham dự các sự kiện, triển lãm thương mại và các sự kiện được tài trợ trên toàn quốc để nghiên cứu nhằm xác định các thị trường mới và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm quà tặng khuyến mãi.
Làm việc với đội ngũ thiết kế để thiết kế quà tặng dựa trên yêu cầu của khách hàng,
Làm việc với phòng mua hàng, QC và Logistic để xử lý các đơn hàng đã xác nhận và đảm bảo giao hàng đúng hạn, chất lượng hàng hóa trước khi giao cho khách hàng.
Chuẩn bị hợp đồng / PO với khách hàng và theo dõi với các phòng ban khác về tất cả các tài liệu liên quan đến sản xuất.
Làm việc với bộ phận mua hàng trong nước và quốc tế để kiểm tra tiến độ các dự án.
Làm việc chặt chẽ với bộ phận kế toán để đảm bảo các chứng từ thanh toán và hỗ trợ bộ phận Kế toán trong quá trình thu hồi công nợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm Bán hàng B2B trong Quà tặng Doanh nghiệp; Ngành GWP; Trade Marketing hoặc Key Account của các công ty Agency.
Có kinh nghiệm với hoạt động POSM là một lợi thế.
Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh giao tiếp ổn.
Tối thiểu 2-5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong lĩnh vực bán hàng B2B hoặc phát triển kinh doanh với các marketer hoặc phòng mua hàng

Tại CÔNG TY TNHH DTC WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội theo lương (SHUI)
Lương tháng thứ 13
Thưởng theo thành tích
Thưởng hoa hồng hấp dẫn
Đánh giá lương hàng năm
Bảo hiểm nhân thọ PVI
5 ngày làm việc tại nhà/tháng
14 ngày nghỉ phép năm và 10 ngày nghỉ bệnh
Tham gia các lớp đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTC WORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DTC WORLD

CÔNG TY TNHH DTC WORLD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 377/17 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

