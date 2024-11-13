Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 181 đường Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 02, Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thay mặt Giám đốc làm việc với các phòng ban
Hỗ trợ Giám đốc xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty
Thúc đẩy, hỗ trợ trực tiếp các phòng ban trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, vận hành chính sách kinh doanh đã được Giám đốc phân công
Tiếp nhận, tổng hợp các báo cáo, đề xuất từ các Bộ phận phòng ban... Đánh giá, tham vấn kịp thời cho Giám đốc về tình trạng kết quả hoạt động kinh doanh và các thông tin liên quan của doanh nghiệp để có quyết định chỉ đạo kịp thời, đúng tiến độ
Tham gia triền khai và thực hiện các dự án phát triển khách hàng và sản phẩm với các đối tác bên ngoài.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. (YÊU CẦU TOPIK TIẾNG HÀN: 4-5)
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ít nhất 1 năm.
Có kiến thức về tin học văn phòng.
Có kỹ năng lập báo cáo, xử lý số liệu.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Có ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc lịch sự.
Ưa thích công việc văn phòng, có tính kiên trì, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng hàng năm, ...
Được tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÙ KOREA - PL KOREA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 181 đường Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 02, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

