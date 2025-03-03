Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Từ 16.000.000vnd đến 26.000.000vnd (Lương cứng + thưởng nếu đạt KPI) - Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định từ thời gian thử việc - Thời gian làm việc 8h/ ngày (tăng ca khi cần thiết) - Phụ cấp và các chế độ kèm theo đầy đủ, hấp dẫn, - Môi trường làm việc thoải mái năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình trong công việc, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng với đại lý

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc với khách hàng khu vực được giao

Đề xuất & triển khai các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm và các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng cơ bản để báo giá và chốt hợp đồng.

- Có thế mạnh về giao tiếp, đàm phán, tìm kiếm khách hàng, có khả năng xử lý tình huống trình bày thực hiện và lập kế hoạch cũng như dự báo những xu hướng của nghành để đưa ra các chiến lược phù hợp.

- Yêu cầu có khả năng giao tiếp một trong các ngoại ngữ sau (Anh/Hàn/Trung).

Tại CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 16 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA

