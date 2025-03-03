Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA
- Bắc Giang: Từ 16.000.000vnd đến 26.000.000vnd (Lương cứng + thưởng nếu đạt KPI)
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định từ thời gian thử việc
- Thời gian làm việc 8h/ ngày (tăng ca khi cần thiết)
- Phụ cấp và các chế độ kèm theo đầy đủ, hấp dẫn,
- Môi trường làm việc thoải mái năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình trong công việc, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng với đại lý
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc với khách hàng khu vực được giao
Đề xuất & triển khai các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm và các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thế mạnh về giao tiếp, đàm phán, tìm kiếm khách hàng, có khả năng xử lý tình huống trình bày thực hiện và lập kế hoạch cũng như dự báo những xu hướng của nghành để đưa ra các chiến lược phù hợp.
- Yêu cầu có khả năng giao tiếp một trong các ngoại ngữ sau (Anh/Hàn/Trung).
Tại CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 16 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
