Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực quảng cáo.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu dịch vụ quảng cáo của công ty.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp quảng cáo phù hợp.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Tham gia các hoạt động marketing và bán hàng của công ty.
Cập nhật kiến thức về thị trường quảng cáo và các xu hướng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Am hiểu về các kênh quảng cáo online và offline (Facebook Ads, Google Ads, SEO,…) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN FOCUS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: K153/9 Nguyễn Đình Tứ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

