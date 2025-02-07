Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công việc:
• Quản lý điều hành bộ phận lắp ráp linh kiện cắm (Dip,...), bộ phận kiểm tra chức năng bản mạch (ICT/FCT).
• Quản lý nhân sự, quản lý và cải tiến năng suất, chất lượng của bộ phận và theo sự sắp xếp của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật
• Tiếng Nhật N3 trở lên
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý bộ phận sản xuất, lắp ráp trong công ty sản xuất
• Có kiến thức về lắp ráp linh kiện Dip, kiến thức về kiểm tra chức năng bản mạch
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực trong công việc.
Thời gian làm việc:
■ Một tháng được nghỉ:
4 Chủ nhật và 2 Thứ 7
■ Thời gian làm việc từ:
Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
