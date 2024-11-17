Tuyển Social Content Công ty cổ phần ERSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 - TT03, dự án HD Mon City, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Khởi tạo và quản lý mạng xã hội: tạo mới và quản lý tài khoản mạng xã hội của công ty, bao gồm đăng nội dung, trả lời bình luận, và tương tác với người theo dõi.

Phát triển nội dung: Tìm kiếm các nội dung phù hợp với định hướng kênh để tạo ra các nội dung phù hợp với định hướng marketing

Phối hợp cùng ads social: Kết hợp với bộ phận ads để lên các nội dung quảng cáo phù hợp, hiệu quả

Phân tích & Báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung và chiến dịch trên mạng xã hội, cung cấp các báo cáo và nhận định để cải thiện các nỗ lực trong tương lai.

Brand Voice: Đảm bảo tất cả nội dung phù hợp với giọng điệu, tông giọng và nhận diện hình ảnh của thương hiệu.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Social Media, Content Creator hoặc vai trò tương tự.

Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả.

Có khả năng đọc hiểu bằng tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên có kiến thức và yêu thích về lĩnh vực DIY repair vehicle & machine

Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa (ví dụ: Adobe Creative Suite, Canva) và phần mềm chỉnh sửa video là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng một lúc.

Linh hoạt để thích ứng với các ưu tiên thay đổi và những thách thức mới.

Tại Công ty cổ phần ERSA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7-13 triệu + KPI + phụ cấp

Có hỗ trợ Laptop

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương, nghỉ 12 ngày phép năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật (nguyên lương).

Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Thời gian thử việc: Thương lượng trực tiếp.

Lương thử việc: 85% mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ERSA

