Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch truyền thông và quản lý nội dung các kênh bán hàng (Tiktok/ Facebook/ Instagram/ Website/ Zalo...)

Tham gia sản xuất, quay và dựng kịch bản các video nhằm phục vụ cho nhu cầu Marketing - Truyền thông của công ty

Phối hợp với các phòng ban và các nhân sự liên quan để họp bàn, lên ý tưởng, triển khai thiết kế key visual, đảm bảo đặc điểm nhận dạng thương hiệu và mục tiêu truyền thông của công ty

Phối hợp cùng Phòng Marketing & Phòng Thiết kế hoặc Production House để sản xuất các bộ ảnh Lookbook, Feedback, TVC, Viral clip, Livestream... phù hợp với định hướng nội dung

Lên kế hoạch cho kênh social & phối hợp triển khai bán hàng ( các dịp lễ, tết, sự kiện trong tháng)

Tham gia các chiến dịch Marketing (ra mắt sản phẩm mới, chương trình khuyến mại). Theo dõi và báo cáo kết quả của các chiến dịch Content Marketing

Làm việc với các KOL/KOC, Celeb, MC...

Báo cáo kết quả công việc và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí Truyền hình, .... hoặc tương đương

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ví trí Content Creator, có kinh nghiệm trong ngành Thời trang là lợi thế.

Hiểu biết sâu về các công cụ social listening và cập nhật xu hướng

Khả năng sáng tạo nội dung, tư duy viết bài

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: (Lương cứng từ 9 - 13tr ++) + Thưởng KPI. Tổng thu nhập từ 15.000.000

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật trong năm

Nghỉ lễ, nghỉ phép và đóng bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật

Tham gia các sự kiện nội bộ, du lịch hàng năm do công ty tổ chức

Làm việc trong môi trường trẻ trung, khuyến khích tự do sáng tạo

Được Leader dẫn dắt và định hướng, đề xuất tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

