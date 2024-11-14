Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch truyền thông và quản lý nội dung các kênh bán hàng (Tiktok/ Facebook/ Instagram/ Website/ Zalo...)
Tham gia sản xuất, quay và dựng kịch bản các video nhằm phục vụ cho nhu cầu Marketing - Truyền thông của công ty
Phối hợp với các phòng ban và các nhân sự liên quan để họp bàn, lên ý tưởng, triển khai thiết kế key visual, đảm bảo đặc điểm nhận dạng thương hiệu và mục tiêu truyền thông của công ty
Phối hợp cùng Phòng Marketing & Phòng Thiết kế hoặc Production House để sản xuất các bộ ảnh Lookbook, Feedback, TVC, Viral clip, Livestream... phù hợp với định hướng nội dung
Lên kế hoạch cho kênh social & phối hợp triển khai bán hàng ( các dịp lễ, tết, sự kiện trong tháng)
Tham gia các chiến dịch Marketing (ra mắt sản phẩm mới, chương trình khuyến mại). Theo dõi và báo cáo kết quả của các chiến dịch Content Marketing
Làm việc với các KOL/KOC, Celeb, MC...
Báo cáo kết quả công việc và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí Truyền hình, .... hoặc tương đương
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ví trí Content Creator, có kinh nghiệm trong ngành Thời trang là lợi thế.
Hiểu biết sâu về các công cụ social listening và cập nhật xu hướng
Khả năng sáng tạo nội dung, tư duy viết bài
Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: (Lương cứng từ 9 - 13tr ++) + Thưởng KPI. Tổng thu nhập từ 15.000.000
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật trong năm
Nghỉ lễ, nghỉ phép và đóng bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật
Tham gia các sự kiện nội bộ, du lịch hàng năm do công ty tổ chức
Làm việc trong môi trường trẻ trung, khuyến khích tự do sáng tạo
Được Leader dẫn dắt và định hướng, đề xuất tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

