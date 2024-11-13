Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Social Content

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Phụ trách (Quản lý, điều hành, tuyển dụng, đào tạo) team nội dung & media (bao gồm các vị trí: Quay video, dựng video, graphic design, stylist, sáng tạo nội dung...)
- Tạo ra các nội dung (bài viết, hình ảnh, video...) viral trên mạng xã hội để lan tỏa thương hiệu Melya
- Xây dựng & phát triển các kênh truyền thông Facebook Reels, Tiktok, Instargram, Youtube shorts
- Sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video...) theo order của các phòng ban trong Công ty.
- Lên các chiến dịch truyển thông khác để lan toả thương hiệu Melya

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên NỮ tuổi từ 25-35 đã làm ngành thời trang, thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...và các ngành làm đẹp khác
- Đã xây thành công 1 trong 4 kênh (Facebook Reels, Tiktok, Instargram, Youtube shorts) có tối thiểu 100k follow với tổng view >5 triệu/kênh/tháng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30.000.000 VND - 50.000.000 VND
Làm việc tại Công ty thời trang có Tầm nhìn 2027 phát triển lên đến 700 cửa hàng trên toàn quốc;
Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm;
Sinh nhật, 8/3, 20/10... được tặng sản phẩm váy cao cấp của Công ty;
Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi;
Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng các ngày lễ (tết), mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...
Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...
Tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding, câu lạc bộ thể thao và các event gắn kết nội bộ;
Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng;
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-truyen-thong-thu-nhap-30-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247325
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Tuyển Social Content TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Logo
Tuyển Social Content Công ty Logo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty Logo
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Tuyển Social Content TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Logo
Tuyển Social Content Công ty Logo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty Logo
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
45 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu HBR Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content Công Ty TNHH Collab Music Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Collab Music Group
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content Công Ty TNHH Collab Music Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Collab Music Group
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content Công ty cổ phần ERSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty cổ phần ERSA
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA
3 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
45 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Unimob Studio
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content Công ty Logo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty Logo
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH TeenUp
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm