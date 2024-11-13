Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Phụ trách (Quản lý, điều hành, tuyển dụng, đào tạo) team nội dung & media (bao gồm các vị trí: Quay video, dựng video, graphic design, stylist, sáng tạo nội dung...)

- Tạo ra các nội dung (bài viết, hình ảnh, video...) viral trên mạng xã hội để lan tỏa thương hiệu Melya

- Xây dựng & phát triển các kênh truyền thông Facebook Reels, Tiktok, Instargram, Youtube shorts

- Sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video...) theo order của các phòng ban trong Công ty.

- Lên các chiến dịch truyển thông khác để lan toả thương hiệu Melya

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên NỮ tuổi từ 25-35 đã làm ngành thời trang, thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...và các ngành làm đẹp khác

- Đã xây thành công 1 trong 4 kênh (Facebook Reels, Tiktok, Instargram, Youtube shorts) có tối thiểu 100k follow với tổng view >5 triệu/kênh/tháng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30.000.000 VND - 50.000.000 VND

Làm việc tại Công ty thời trang có Tầm nhìn 2027 phát triển lên đến 700 cửa hàng trên toàn quốc;

Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm;

Sinh nhật, 8/3, 20/10... được tặng sản phẩm váy cao cấp của Công ty;

Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi;

Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng các ngày lễ (tết), mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...

Tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding, câu lạc bộ thể thao và các event gắn kết nội bộ;

Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng;

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin