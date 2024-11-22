Tuyển Social Content Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8A ngõ 192 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch nội dung truyền thông đa kênh (80% trên mạng xã hội fanpage, tiktok)

- Xây dựng content và phát triển các kênh social của Nha khoa. Mạnh về xây kênh tiktok

- Viết bài PR cho thương hiệu, sản phẩm theo nội dung được yêu cầu

- Phối hợp với team Marketing sản xuất hình ảnh truyền thông và lên kịch bản cho video sản phẩm, video viral, iTVC,...

- Hỗ trợ team trong các chiến dịch truyền thông, booking KOLs/ influencers/ hot page...

- Cập nhật xu hướng truyền thông mới, thông tin đối thủ cạnh tranh, thói quen, hành vi mua sắm khách hàng...

- Đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến Marketing, truyền thông, kinh tế,...

- Có hiểu biết và kinh nghiệm xây dựng nội dung trên các nền tảng social Facebook, Tiktok, Youtube... Ưu tiên mạnh về xây nội dung Tiktok

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Khả năng viết tốt và linh hoạt các dạng nội dung (branding, social, blog, review, press release...)

- Có hiểu biết và kinh nghiệm về SEO và digital marketing là một lợi thế

- Có tư duy sáng tạo, đổi mới và cải tiến liên tục trong việc phát triển nội dung các kênh

- Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập, chủ động

- Trung thực, sáng tạo, cầu tiến, cởi mở và linh hoạt khi phối hợp công việc với các team liên quan: Thiết kế, Video, SEO, Digital, bộ phận cơ sở.

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11.000.000đ - 15.000.000đ

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT

- Tham gia khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, giao tiếp cởi mở

- Được tham gia các hoạt động: du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, party sinh nhật hàng tháng,..

- Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin