Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Content Viral:
- Lên kế hoạch và trực tiếp sản xuất nội dung và hình ảnh, video chia sẻ thông tin hữu ích về: cuộc sống, sự nghiệp, câu chuyện thành công,...
- Cập nhật tin tức phù hợp với các fanpage của công ty: Sống tích cực mỗi ngày, Tony Dzung.
- Bắt trend, sáng tạo kịch bản, nội dung, concept đáp ứng nhu cầu hữu ích trong cuộc sống.
- Quản lý các trang fanpage facebook của công ty.
- Duyệt & trả lời nội dung bình luận.
- Check lại nội dung video và chỉnh sửa (nếu có).
Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Các công việc khác:
- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content viral hoặc quản trị page từ 6 tháng.
Thái độ, tố chất:
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
- Nhanh nhẹn, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ/Tháng + Thưởng + Phụ cấp(42.000VNĐ/ngày)
Lương cứng:
Thưởng trên bài viết: 500.000VNĐ - 3.000.000VNĐ/1 bài đăng dựa trên lượt chia sẻ và tiếp cận.
Thưởng trên bài viết:
Các chính sách:
- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.
- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.
- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.
- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.
- Thưởng tháng lương thứ 13.
- Đóng BHXH, BHYT.
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

