Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Content Viral:

- Lên kế hoạch và trực tiếp sản xuất nội dung và hình ảnh, video chia sẻ thông tin hữu ích về: cuộc sống, sự nghiệp, câu chuyện thành công,...

- Cập nhật tin tức phù hợp với các fanpage của công ty: Sống tích cực mỗi ngày, Tony Dzung.

- Bắt trend, sáng tạo kịch bản, nội dung, concept đáp ứng nhu cầu hữu ích trong cuộc sống.

- Quản lý các trang fanpage facebook của công ty.

- Duyệt & trả lời nội dung bình luận.

- Check lại nội dung video và chỉnh sửa (nếu có).

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content viral hoặc quản trị page từ 6 tháng.

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ/Tháng + Thưởng + Phụ cấp(42.000VNĐ/ngày)

Lương cứng:

Thưởng trên bài viết: 500.000VNĐ - 3.000.000VNĐ/1 bài đăng dựa trên lượt chia sẻ và tiếp cận.

Thưởng trên bài viết:

Các chính sách:

- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.

- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

