Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SURI & ELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SURI & ELLA
- Hồ Chí Minh: 43/5 Đường Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Nhiệm vụ chính:
a. Quay phim, chụp ảnh và dựng video:
• Quay và dựng các clip liên quan đến hoạt động và sản phẩm của công ty (âm
thanh, hình ảnh, kỹ xảo...).
• Cắt dựng video chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình ảnh.
b. Sáng tạo và thực hiện ý tưởng:
• Lên ý tưởng và triển khai các dự án quay - dựng video theo yêu cầu của công ty.
• Phối hợp với nhân viên content để quay và dựng các video phù hợp với chiến lược
marketing.
c. Quản lý kho nội dung:
• Xây dựng và quản lý kho lưu trữ video, hình ảnh liên quan đến các hoạt động của
công ty.
• Tìm kiếm và sưu tầm các video sáng tạo, có giá trị và phù hợp với xu hướng.
d. Theo dõi xu hướng:
• Update nhanh chóng các trend mới trên các nền tảng như TikTok và áp dụng vào
nội dung công ty.
e. Livestream và kỹ thuật:
• Set up và vận hành thiết bị phục vụ các buổi livestream.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SURI & ELLA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SURI & ELLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
