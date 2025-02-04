Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SURI & ELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Nhiệm vụ chính:

a. Quay phim, chụp ảnh và dựng video:

• Quay và dựng các clip liên quan đến hoạt động và sản phẩm của công ty (âm

thanh, hình ảnh, kỹ xảo...).

• Cắt dựng video chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình ảnh.

b. Sáng tạo và thực hiện ý tưởng:

• Lên ý tưởng và triển khai các dự án quay - dựng video theo yêu cầu của công ty.

• Phối hợp với nhân viên content để quay và dựng các video phù hợp với chiến lược

marketing.

c. Quản lý kho nội dung:

• Xây dựng và quản lý kho lưu trữ video, hình ảnh liên quan đến các hoạt động của

công ty.

• Tìm kiếm và sưu tầm các video sáng tạo, có giá trị và phù hợp với xu hướng.

d. Theo dõi xu hướng:

• Update nhanh chóng các trend mới trên các nền tảng như TikTok và áp dụng vào

nội dung công ty.

e. Livestream và kỹ thuật:

• Set up và vận hành thiết bị phục vụ các buổi livestream.