Tuyển Social Media Sorbus Vietnam Co., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Sorbus Vietnam Co., LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa Nhà Resco, 94
- 96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
• Manage daily bookkeeping (vouchers and receipts).
• Handled basic Accounting tasks and inventory management.
• Oversee customer orders and the distribution process.
• Perform office and general administrative tasks.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Proficient in Microsoft Excel and Word.
• Basic English communication skills.
• Passionate about work, hardworking, and honest.
• Good organizational skills and attention to detail.
• Your resume must be submitted in English.
