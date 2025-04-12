Tuyển Social Media Sorbus Vietnam Co., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Social Media Sorbus Vietnam Co., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Sorbus Vietnam Co., LTD
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
Sorbus Vietnam Co., LTD

Social Media

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Sorbus Vietnam Co., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa Nhà Resco, 94

- 96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

• Manage daily bookkeeping (vouchers and receipts).
• Handled basic Accounting tasks and inventory management.
• Oversee customer orders and the distribution process.
• Perform office and general administrative tasks.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Proficient in Microsoft Excel and Word.
• Basic English communication skills.
• Passionate about work, hardworking, and honest.
• Good organizational skills and attention to detail.
• Your resume must be submitted in English.

Tại Sorbus Vietnam Co., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sorbus Vietnam Co., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Sorbus Vietnam Co., LTD

Sorbus Vietnam Co., LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 4F, Resco Tower, 94-96 Nguyen Du st., Ben Nghe ward, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-social-media-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job349667
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 101 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Beta Media
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Social Media HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH ABERA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Thebluetshirt
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Social Media CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CER GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH HVNet
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 18 Triệu Công ty TNHH HVNet
0.1 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media Công ty TNHH Daiko Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Daiko Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH LEIRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH LEIRA
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công ty TNHH Esang Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Esang Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH LOGISTICS PANAKOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOGISTICS PANAKOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Media Evergreen Logistics VN CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Evergreen Logistics VN CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Sammin Sea & Air Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sammin Sea & Air Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH THE FLY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH THE FLY
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SOUMAKI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 32 - 40 USD Navigos Search
32 - 40 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Startup Assistant AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Startup Assistant AZ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Dai-ichi Life Việt Nam
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media EMG Education làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm