Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15 đường số 3, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B. Thủ Đức, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các hoạt động phát triển nội dung, thương hiệu, sáng tạo nội dung trên social media, edit video và các task thuộc marketing
Tuân thủ quy chuẩn thương hiệu
Quản lý các kênh social media
Sáng tạo và phát triển nội dung
Xây dựng thương hiệu theo định hướng
Đóng góp ý tưởng, đề xuất công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã từng làm về ngành kỹ thuật
Mạnh về content marketing: lập kế hoạch nội dung social media, Có khả năng viết blog, PR, nội dung website, Quản lý content calendar, Xây dựng câu chuyện thương hiệu
Nắm bắt và hiểu các kênh: Social Media, Google Ads, Facebook Ads
Biết thiết kế là một lợi thế, sử dụng được Photoshop, Illustrator, Canva,..
Có tư duy chiến lược, tư duy sáng tạo
Làm việc độc lập và nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian
Khả năng thích ứng nhanh
Ham học hỏi, có thể phát triển thêm các lĩnh vực khác của marketing
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực từ 9 - 12 Triệu /Tháng
Thưởng tháng 13
Tăng lương theo năng lực
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
Nghỉ lễ tết và các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước
Được đào tạo nâng cao kiến thức
Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
