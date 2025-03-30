Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 đường số 3, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B. Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các hoạt động phát triển nội dung, thương hiệu, sáng tạo nội dung trên social media, edit video và các task thuộc marketing

Tuân thủ quy chuẩn thương hiệu

Quản lý các kênh social media

Sáng tạo và phát triển nội dung

Xây dựng thương hiệu theo định hướng

Đóng góp ý tưởng, đề xuất công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã từng làm về ngành kỹ thuật

Mạnh về content marketing: lập kế hoạch nội dung social media, Có khả năng viết blog, PR, nội dung website, Quản lý content calendar, Xây dựng câu chuyện thương hiệu

Nắm bắt và hiểu các kênh: Social Media, Google Ads, Facebook Ads

Biết thiết kế là một lợi thế, sử dụng được Photoshop, Illustrator, Canva,..

Có tư duy chiến lược, tư duy sáng tạo

Làm việc độc lập và nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian

Khả năng thích ứng nhanh

Ham học hỏi, có thể phát triển thêm các lĩnh vực khác của marketing

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 9 - 12 Triệu /Tháng

Thưởng tháng 13

Tăng lương theo năng lực

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Nghỉ lễ tết và các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước

Được đào tạo nâng cao kiến thức

Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

