Tuyển Software Engineer FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- FPT Software HCM đang tìm kiếm các bạn sinh viên yêu thích công nghệ, đã/sắp tốt nghiệp hoặc các bạn đã có kiến thức và kinh nghiệm ở vị trí Software Engineer (Java/.Net/ReactJS), Data Engineer, Data Analyst.

- Làm việc tại thành phố Đà Nẵng – một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới

- Được hướng dẫn để phát triển các modules từ đơn giản đến phức tạp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, tích luỹ kiến thức, trau dồi kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

- Tham gia làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài, nâng cao khả năng trình bày, giao tiếp trong môi trường dự án, được cọ sát với nhiều công nghệ khác nhau, trải nghiệm đầy đủ quy trình phát triển dự án phần mềm theo tiểu chuẩn quốc tế.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên sắp/mới tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Khoa học/Kỹ thuật máy tính... tại các trường Đại học. Hoặc các bạn đã có kiến thức và kinh nghiệm từ trong mảng lập trình

- Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3.2/4 trở lên.

- Có nền tảng ngoại ngữ tốt: tiếng Anh (tương đương IELTS 6.0, TOEIC 750) , tiếng Nhật (N3+) hoặc tiếng Hàn (Topik 3+).

- Ưu tiên ứng viên có thành tích xuất sắc/đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật về lập trình, công nghệ; Học sinh Giỏi quốc gia, Quốc tế về Tin học/ Toán hoặc các môn kỹ thuật; có bài nghiên cứu khoa học/ tham gia nghiên cứu khoa học được công bố,...

- Có thể sắp xếp làm việc full-time từ thứ 2 đến thứ 6. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: FPT SOFTWARE ĐÀ NẴNG.

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn: Lương khởi điểm từ $700-$1200, Lương tháng 13 và Thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Cơ hội đánh giá thay đổi thu nhập 2 lần/năm .

- Hỗ trợ thuê nhà 3,000,000 VNĐ/tháng trong vòng 1 năm.

- Hỗ trợ lãi suất 4% khi vay mua nhà/mua đất/mua xe tại Đà Nẵng.

- Trợ cấp ngoại ngữ: Tiếng Nhật (N3+), Tiếng Hàn (Topik 4+).

- Hỗ trợ làm việc remote tại Hà Nội/Hồ Chí Minh 1 tháng/năm.

- Hỗ trợ vé máy bay về Hà Nội/Hồ Chí Minh 1 lần/năm.

- Cơ hội học tập trên các nền tảng Udacity, Udemy, Coursera, Elsa, FPT Software Mentorships (Mentor-Mentee)... Tài trợ hoàn toàn chi phí thi các chứng chỉ quốc tế AWS, Cloud, ITIL, Microsoft, Salesforce, Loma, Outsystem, PSM1,2...

- Có cơ hội đi onsite tại Singapore, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu...

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ của FPT Software dành cho nhân viên: Bảo hiểm sức khỏe FPT Care, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm, Kỳ nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

