Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp BIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1/ Công việc chính là điện lạnh :

- Kiểm tra và sửa chữa được các loại máy lạnh như chiller,VRV và các loại máy lạnh 2 cụm rời

- Kiểm tra và vệ sinh máy lạnh chiller,VRV và máy lạnh 2 cụm rời

2/ Công việc phụ :

- Sửa chữa đèn và thay bóng đèn và lắp mới đèn các loại.

- Sửa các hư hỏng về điện như thay các CB loại nhỏ và đấu nối dây điện các loại.

- Sửa chữa thiết bị sử dụng điện thông thường.

- Sửa chữa bàn ghế bị hư hỏng.

- Sửa chữa các công việc như tram trét xi măng,thay gạch nền bị bong lên.

- Sửa chữa và thay mới các thiết bị cấp thoát nước.

- Sửa chữa các thiết bị vệ sinh và thiết bị bếp

3/ Công việc hổ trợ:

- Hỗ trợ lắp đặt hệ thống cáp mạng cho bộ phận IT.

- Lắp ráp nhà bạt.

- Hỗ trợ công việc lắp máy lạnh và công việc lien quan đến điện lạnh.

- Vệ sinh định kỳ các máy lạnh,máy làm nóng nước hồ bơi

4/ Kết hợp, hỗ trợ các bộ phận khác trong phạm vi công việc của nhà trường khi cần thiết.

5/ Và thực hiện những công việc phù hợp khác do Tổ trưởng bảo trì yêu cầu.