Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp BIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại BIS
- Hồ Chí Minh: 246 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Công việc chính là điện lạnh :
- Kiểm tra và sửa chữa được các loại máy lạnh như chiller,VRV và các loại máy lạnh 2 cụm rời
- Kiểm tra và vệ sinh máy lạnh chiller,VRV và máy lạnh 2 cụm rời
2/ Công việc phụ :
- Sửa chữa đèn và thay bóng đèn và lắp mới đèn các loại.
- Sửa các hư hỏng về điện như thay các CB loại nhỏ và đấu nối dây điện các loại.
- Sửa chữa thiết bị sử dụng điện thông thường.
- Sửa chữa bàn ghế bị hư hỏng.
- Sửa chữa các công việc như tram trét xi măng,thay gạch nền bị bong lên.
- Sửa chữa và thay mới các thiết bị cấp thoát nước.
- Sửa chữa các thiết bị vệ sinh và thiết bị bếp
3/ Công việc hổ trợ:
- Hỗ trợ lắp đặt hệ thống cáp mạng cho bộ phận IT.
- Lắp ráp nhà bạt.
- Hỗ trợ công việc lắp máy lạnh và công việc lien quan đến điện lạnh.
- Vệ sinh định kỳ các máy lạnh,máy làm nóng nước hồ bơi
4/ Kết hợp, hỗ trợ các bộ phận khác trong phạm vi công việc của nhà trường khi cần thiết.
5/ Và thực hiện những công việc phù hợp khác do Tổ trưởng bảo trì yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BIS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
