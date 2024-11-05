Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Digiworld là công ty cung cấp dịch vụ phát triển thị trường; phân phối chính thức tại Việt Nam. Hiện tại công ty có hệ thống phân phối với 16.000 đại lý trên toàn quốc với sự tin tưởng hợp tác của các hãng công nghệ hàng đầu Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Logitech, MSI, Seagate, Xiaomi...
Digiworld
Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Logitech, MSI, Seagate, Xiaomi...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Xác định nhu cầu tuyển dụng:
Chủ động tiếp nhận thông tin và trao đổi với Trưởng đơn vị để tìm hiểu và tư vấn về nhu cầu tuyển dụng.
Triển khai tuyển dụng:
Đảm nhận các vị trí kinh doanh B2B các vị trí yêu cầu chuyên môn cao và vị trí quản lý cấp trung/ cấp cao.
Tiến hành đăng tuyển, tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Tìm kiếm ứng viên, sàng lọc và tuyển lựa nhân sư phù hợp với chân dung ứng viên tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các ứng viên chưa phù hợp hiện tại nhưng tiềm năng để tuyển dụng cho vị trí trong tương lai.
Nghiên cứu thị trường:
Công ty đối thủ/vị trí tương đương (Công việc/Năng lực) để dự nguồn và mở rộng nguồn.
Thông tin thu nhập/chính sách để điều chỉnh/đề xuất ngân sách cho từng vị trí.
Truyền thông tuyển dụng
Sử dụng kết hợp các chiến lược và công cụ marketing hiện đại: truyền thông đa kênh, truyền thông qua mạng xã hội.
Phân tích dữ liệu và các công nghệ tự động hóa nhằm thu hút ứng viên tiềm năng, thúc đẩy ứng tuyển.
Hội nhập:
Hội nhập nhân viên mới khám phá văn hóa, môi trường, công việc.
Theo dõi, hỗ trợ đảm bảo ứng viên đạt thử việc lên chính thức.
Các công việc khác và báo cáo:
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ theo quy định.
Tham gia thực hiện các dự án của bộ phận theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:Đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh
Từ 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại vị trí tương đương (Ưu tiên các công ty cùng lĩnh vực hoặc đa ngành nghề)
03 năm kinh nghiệm trở lên
Khả năng tuyển dụng đội ngũ kinh doanh (đặc biệt là đội ngũ kinh doanh B2B)
Nắm vững kiến thức chuyên môn về tuyển dụng và tạo nguồn
Ngoại hình ưa nhìn, tạo thiện cảm, có tác phong chuyên nghiệp
Khả năng đa nhiệm sáng tạo về truyền thông, tổ chức sự kiện, viết nội dung, lên kịch bản...
Tiếng Anh: Giao tiếp tốt trong công việc, MS Office thành thạo
Khả năng đa nhiệm: Có khả năng sáng tạo về truyền thông, tổ chức sự kiện thu hút có thể làm MC, Telesale, diễn viên (Tiktok-Video) là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, Phụ cấp khác (...)
Thưởng tháng 13, Thưởng thành tích cá nhân (KPI)
Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, các chế độ hiếu hỉ theo quy định;
Điều chỉnh lương định kỳ hằng năm
Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khu vực làm việc hiện tại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ công cụ phục vụ công việc
Khám sức khỏe định kỳ, chính sách du lịch năm, kickoff quý
Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.
Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc
Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

