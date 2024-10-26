Tuyển Telesales thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Telesales thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: r1

- 96 Bùi Bằng Đoàn, Khu hưng gia 2(R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Liên hệ với Khách hàng theo danh sách có sẵn để giới thiệu các dịch vụ, ghi nhận các tính trạng khách hàng.
• Thực hiện đặt lịch hẹn với Khách hàng và theo dõi lịch hẹn để nhắc lịch với Khách.
• Lọc và liên hệ lại các Data khách hàng chưa tiếp cận được, tìm kiếm thêm data giới thiệu để đạt KPI cao.
• Lọc những data KH báo liên hệ sau, gửi các CTKM, Voucher để kích thích nhu cầu của KH.
• Báo cáo và lên kế hoạch cho công việc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tinh thần làm sale. chịu học hỏi, siêng năng và giao tiếp tốt
• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Môi trường trẻ, năng động, thiết bị làm việc đầy đủ.

Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm viêc: 09h30-19h (Full time) nghỉ trưa 1h, nghỉ chiều 30p, off thứ 4 hàng tuần.
• Thu nhập ổn định, lương: 9tr - 12tr (tùy theo năng lực)+ thưởng hoa hồng từ 30k cho mỗi khách gọi.
• Tham gia BHXH đầy đủ theo Quy định nhà nước.
• Được cấp thiết bị làm việc
• Tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần và Lương tháng 13
• Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty
• Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ốm đau, thai sản
• Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên
• Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 (khu R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

